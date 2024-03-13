Потапов: «Локомотив» — претендент на Кубок Гагарина»
Потапов считает «Локомотив» одним из претендентов на Кубок Гагарина
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов во время прямого эфира «СЭ» заявил, что считает ярославский «Локомотив» одним из претендентов на главный трофей КХЛ.
— По обороне «Авангарда» до сих пор какие-то вопросы возникают, по решениям некоторых защитников. Как будто плей-офф для них еще не совсем наступил. А Ярославль таких ошибок себе не допускает. Там настоящая армия, дисциплина наижесточайшая. Очень сильная оборона, как в игровом, так и в физическом плане. Мне кажется, что «Локомотив» — претендент на Кубок, — сказал Потапов.
8 марта «Локомотив» обыграл ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 6:3. Ярославцы одержали четвертую победу и прошли во второй раунд плей-офф (4-1 в серии).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
Результаты / календарь
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19.03
20.03
21.03
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -
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