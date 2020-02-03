Алексей Кудашов: «Почему не играл Плотников? Те, кто в составе, нас устраивают»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги победного матча со «Спартаком» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Мы активно играли первые два периода, создавали моменты, — отметил Кудашов. — Но реализация хромала. Третий период получился совсем другим. «Спартак» добавил — мы откатились, стали пятиться. Но у нас подтащил вратарь. Мы довольны сегодняшней игрой и самоотдачей. Связана ли агрессивная игра СКА с шайбой с приходом Брагина? Мы так играли и до его прихода. Почему не играл Плотников? Играют те, кто сейчас в составе. Их игра нас утраивает. (Алена Гребенькова)