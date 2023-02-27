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Сегодня, 16:30

Александров заявил, что Ковальчук все делает для команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров вспомнил о своем выступлении за СКА.

«Победа на Кубке Гагарина в 2015 году со СКА — главная победа в карьере. Команда была нереально крутая. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин вкладывали свое тренерское мастерство, сделали многое для сплоченности, для формирования духа победителей. Столько тонкостей надо, чтобы создать команду-чемпиона, там нет мелочей. Руководство СКА тоже делало очень много. Чего стоит только один полуфинал против ЦСКА, где отыгрались с 0-3 в серии. Такие классные ребята играли — Ковальчук, Панарин, Шипачев. Все были и отличные хоккеисты, и отличные люди. Илья Ковальчук — такого масштаба игрок, а человек — просто суперклассный, компанейский, все делает для команды. Никакой абсолютно звездности, не превозносил себя над другими, хотя такая величина была на тот момент, только вернулся из НХЛ. При этом он был лидером и вел команду за собой. Потом Ковальчук выиграл еще Олимпиаду и два Кубка Гагарина. Быков всех умеет тренировать. Но, конечно, работа со звездами такой величины — это тоже искусство», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-aleksandrov-koval-chuk-prosto-superklassny-j-kompanejskij-chelovek-vse-delaet-dlya-komandy/
Илья Ковальчук
Юрий Александров
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ХК Сочи
Кубок Гагарина
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