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Сегодня, 16:20

Защитник ХК «Сочи» заявил, что драки — это часть методики Назарова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров рассказал о работе с бывшим главным тренером команды Андреем Назаровым.

«Какое впечатление оставил Назаров как тренер? Я был с ним знаком и до этого. Мы немного поработали в Санкт-Петербурге. Он тренер со своим подходом. Раньше Назаров мог вспылить на играх, но сейчас подходил более обдуманно, спокойно. С ним было интересно и весело, его юмор никуда не делся. Но, к сожалению, результата не было, и руководство приняло решение об отставке. Как в команде относились к дракам в межсезонье? Это часть методики, подхода Андрея Викторовича Назарова. Были готовы к такому. Перед игрой с «Авангардом» КХЛ даже прислала в клуб письмо с предупреждением, чтобы не было драк. В клубе отнеслись с пониманием, и специально заготовленных драк не было», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».

Андрей Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года по октябрь 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-hk-sochi-draki-e-to-chast-metodiki-nazarova-by-li-gotovy-k-takomu/
Юрий Александров
Хоккей
ХК Сочи
Андрей Назаров
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