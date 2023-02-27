Защитник ХК «Сочи» заявил, что драки — это часть методики Назарова

Защитник ХК «Сочи» Юрий Александров рассказал о работе с бывшим главным тренером команды Андреем Назаровым.

«Какое впечатление оставил Назаров как тренер? Я был с ним знаком и до этого. Мы немного поработали в Санкт-Петербурге. Он тренер со своим подходом. Раньше Назаров мог вспылить на играх, но сейчас подходил более обдуманно, спокойно. С ним было интересно и весело, его юмор никуда не делся. Но, к сожалению, результата не было, и руководство приняло решение об отставке. Как в команде относились к дракам в межсезонье? Это часть методики, подхода Андрея Викторовича Назарова. Были готовы к такому. Перед игрой с «Авангардом» КХЛ даже прислала в клуб письмо с предупреждением, чтобы не было драк. В клубе отнеслись с пониманием, и специально заготовленных драк не было», — приводит слова Александрова «РБ Спорт».

Андрей Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года по октябрь 2022 года.