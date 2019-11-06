Александров покинул «Сочи» и перешел в «СКА-Нева»
15:51
Денис Александров покидает «Сочи» и в результате обмена переходит в «СКА-Нева», информирует официальный сайт клуба. Южане получили денежную компенсацию.
Александров в 2012-м году был выбран под первым номером на драфте КХЛ.
С 2013 по 2018 выступал за «СКА-Неву». Всего в составе армейцев в ВХЛ провел 247 матчей и набрал 59 (16+43) очков. В КХЛ в составе ХК «Сочи» защитник провел 57 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.
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