Александр Овечкин почтил память погибшей команды «Локомотив»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в Instagram почтил память погибшей команды ярославского «Локомотива».

«Помним», — подписал публикацию Овечкин, опубликовав фото всех погибших.

7 сентября 2020 года исполняется 9 лет со дня, когда в Ярославле разбился самолет с командой «Локомотив». На борту «Як-42» в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штат «Локомотива». Из 45 человек, которые были в самолете, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.