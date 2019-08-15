Александр Овечкин: «Надеюсь, что в «Динамо» все сложится на этот раз хорошо»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», выразил надежду, что у бело-голубых все будет хорошо.

— Никулин и Марков — без контракта. Есть шансы подписаться в НХЛ на маленькие деньги?

— С Ильей разговаривал буквально на днях. Есть предложение, но пока думает. В его состоянии и статусе он может дать паузу и принять решение, все взвесив. С Андреем я разговаривал года два назад, и нет никаких новостей.

— Самедов приехал к вам в Братиславу, а сейчас завершил карьеру. Уговорили его?

— Да нет, Саня просто с нами в бар сходил, и все.

— В «Динамо» каждый год меняется руководство. Контролируете ситуацию?

— Команда только построилась. Пришло новое-старое руководство. Надеюсь, что все сложится на этот раз хорошо. Поживем-увидим. Главное, чтобы у команды было все нормально и хорошо. Что происходит наверху — неважно. (Алексей Шевченко)