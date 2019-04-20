Александр Крылов: "За сезон связь Омска с "Авангардом" не потерялась, а даже окрепла"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов подвел итоги выступления команды в сезоне 2018/19. Омский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (0-4).

- Сезон для нас выдался непростым. Но мы достойно прошли и регулярный чемпионат, и переезд из Омска в Балашиху. Всегда приятно играть в хоккей в апреле.

- Не потеряна ли связь с Омском в связи со сменой места базирования?

- Эта связь даже окрепла. Народ следил за командой, ходил на просмотры матчей в бары, рестораны и стадион-манеж в Омске. Сильно поддерживал нас, особенно в плей-офф. Мы чувствовали эту поддержку. Эта связь нам многое давала. Спасибо Омску, который, находясь от от команды далеко, оказывал такую поддержку.

- Как оцените работу Боба Хартли?

- Я его в первую очередь и брал за тем, чтобы он показал молодым ребятам тренировочную культуру. Это очень важно. Внимание к деталям. Профессиональный хоккеист должен на все обращать внимание. Его работа произвела самое сильное впечатление и на меня, и на всю команду, где собраны люди, находящиеся в хоккее не первый день. Они такого раньше не видели. Многие специалисты, приходившие к нам на тренировки, были приятнопоражены. (Игорь Еронко)