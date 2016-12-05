Александр Хаванов: "Не назвал бы переход Зуба значительным усилением для СКА"

Бывший игрок НХЛ и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов был удивлен переходу защитника Артема Зуба из "Амура" в СКА. По его словам, дальнейшие перспективы игрока можно будет понять, когда 21-летний россиянин начнет выступать за невских армейцев.

- Когда я услышал об этом переходе, то очень удивился. Понятно, что Артем Зуб был одним из самых привлекательных игроков на рынке, кто мог бы усилить команду, которая точно попадет в плей-офф, - сказал Хаванов. - Уроженец Хабаровска и воспитанник местной школы был для "Амура" знаковой фигурой, но хабаровчане все равно отпустили его, хотя зрителей легче и во многом правильнее привлекать на трибуны именно благодаря выступлению своих воспитанников.

Все ответы на вопросы о его дальнейших перспективах мы получим, когда Зуб начнет играть в составе СКА. Или не начнет. Сделать это Артему будет непросто: у армейцев линия обороны очень хорошо укомплектована.

Зуб будет постоянно находиться на глазах тренеров сборной. Они будут ежедневно видеть, какие недостатки нужно исправлять, чтобы он вышел на более высокий уровень. Будут готовить еще одного защитника для сборной, и это хорошо.

С другой стороны, большая конкуренция в линии обороны СКА может не позволить ему играть 20 и более минут. И тут необходимо понимать, что нужнее хоккеисту в данный момент: играть ведущую роль в обороне команды-аутсайдера, но выступая против лидеров других клубов, либо быть под присмотром тренеров сборной, но с меньшим игровым временем. Отмечу, что в любом случае для роста мастерства защитника важнейшую роль играет опыт. Значительным усилением для СКА я бы этот переход не назвал. В то же время он может быть полезен как клубу, так и сборной. (Марат САФИН)

Полностью интервью с Хавановым