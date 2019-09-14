Александр Гулявцев: «По всем компонентам мы вроде бы выиграли, но по счету проиграли»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

— «Салават» начал мощно первый период — много владели инициативой, мы играли практически в своей зоне, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Уфы. — Надо отдать должное команде: блокировали броски, старались помочь вратарю, и хорошо, что в эти трудные минуты нам не забили, но в целом мы период проиграли, как по счету, так и по игре.

Во втором периоде немного добавили, из-за чего у «Салавата» начались удаления. Где-то мы перехватили инициативу и сравняли счет. Мы посмотрели статистику и немного обидно. По всем компонентам мы вроде бы выиграли, но по счету проиграли. Очередной матч мы уступаем в одну шайбу. Тяжелая психологическая ситуация для игроков, будем их «доставать». Серия только началась, еще три матча на выезде. Игры все тяжелые и важные. Голову пеплом не сыпем. Работаем и готовимся к следующей игре.

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