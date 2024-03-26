Игроки и фанаты перед матчем «Спартака» с «Металлургом» почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Болельщики и хоккеисты перед матчем второго раунда Кубка Гагарина «Спартака» с «Металлургом» почтили память погибших в теракте в «Крокусе».

Перед встречей прошла минута молчания. Болельщики вывесили баннеры с надписью: «Сгорая, плачут свечи. «Крокус», скорбим...».

Игроки и фанаты перед матчем «Спартака» с «Металлургом» почтили память жертв теракта в «Крокусе». Фото Дарья Исаева, «СЭ»