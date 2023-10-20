«Ак Барс» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.

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