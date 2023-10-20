«Ак Барс» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ
«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Сибирь» прервала серию «Ак Барса» из 5 побед и набрала 21 очко. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» — 28 очков и второе место.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|19
|13
|6
|28
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|5
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|6
|Авангард
|19
|10
|9
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|21
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|18
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|20
|14
|6
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|18:00
|
Лада – Авангард
|5 : 3
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|3 : 4
|20.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|2 : 3 ОТ
|20.10
|19:30
|
Сочи – Барыс
|3 : 5
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