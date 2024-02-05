«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса»
«Сибирь» на выезде обыграла «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.
У новосибирского клуба ассистентский дубль оформил Владимир Бутузов. Гол и передача на счету Григория Белоусова. У казанцев шайбу забросил Митч Миллер.
«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Ак Барса». Новосибирцы набрали 57 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Ак Барс» с 72 очками занимают 5-ю строчку таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Миллер — 3 (Лукоянов, Мифтахов), 15:22 — 1:0. Андреофф — 23 (бол., Бек, Белоусов), 19:39 — 1:1. Белоусов — 6 (бол., Бутузов), 39:35 — 1:2. Яковлев — 5 (Гоголев, Бутузов), 51:31 — 1:3. Михеев — 11 (Аланов), 56:52 — 1:4.
Вратари: Мифтахов — Красоткин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 39 (10+12+17) — 28 (15+8+5).
Судьи: Кочетов, Морозов.
5 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 7057 зрителей
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Лада – Нефтехимик
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