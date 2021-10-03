«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
19:18
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Шайбы в составе казанского клуба забросили Артем Галимов и Александр Бурмистров.
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«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Галимов — 3 (мен.), 17:55 — 1:0. Бурмистров — 2 (п.в., Адамчук), 59:05 — 2:0.
Вратари: Бобков — Метсола (57:46 — 59:05, 59:20).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 20 (5+9+6) — 27 (11+11+5).
Судьи: Морозов, Юдаков.
3 октября. Казань. Татнефть-Арена.
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