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«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

19:18
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Шайбы в составе казанского клуба забросили Артем Галимов и Александр Бурмистров.

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Галимов — 3 (мен.), 17:55 — 1:0. Бурмистров — 2 (п.в., Адамчук), 59:05 — 2:0.

Вратари: Бобков — Метсола (57:46 — 59:05, 59:20).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 20 (5+9+6) — 27 (11+11+5).

Судьи: Морозов, Юдаков.

3 октября. Казань. Татнефть-Арена.

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Александр Кравченко все материалы автора

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