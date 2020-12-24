«Ак Барс» разгромил «Динамо» и одержал 8-ю победу подряд, в матче произошли две драки

«Ак Барс» разгромил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:2. Казанцы одержали восьмую победу подряд и уверенно лидируют в Восточной конференции.

В матче произошли две драки и два удаления до конца игры.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:7 (2:2, 0:4, 0:1)

Голы: Круглов — 2 (О. Зайцев, Рашевский), 6:04 — 1:0. Воронков — 6, 7:37 — 1:1. Кагарлицкий — 8 (Сергеев, Яшкин), 8:31 — 2:1. Глухов — 7 (Любимов, Дыняк), 11:45 — 2:2. Фисенко — 2 (Петров, Кормье), 22:42 — 2:3. Доус — 20 (бол., Кормье, Да Коста), 26:34 — 2:4. Да Коста — 17 (бол., Викстранд, Доус), 28:33 — 2:5. Да Коста — 18 (Доус, Журавлев), 33:08 — 2:6. Дыняк — 1 (Глухов, Зарипов), 51:11 — 2:7.

Вратари: Бочаров — Билялов.

Штраф: 34 — 40.

Броски: 41 (15+15+11) — 29 (10+12+7).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

24 декабря. Москва. «ВТБ Арена».