«Ак Барс» обыграл «Металлург»
19:10
«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 2:0. Голы забили Олег Ли и Данис Зарипов.
Для казанцев это третья победа подряд. У «Магнитки» прервалась серия из четырех побед.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ли — 3 (Фрэттин, Фисенко), 24:49 — 1:0. Зарипов — 10 (Азеведо), 40:59 — 2:0.
Вратари: Билялов — Кошечкин (58:41).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (8+13+6) — 12 (4+4+4).
Судьи: Белов, Оленин.
7 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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