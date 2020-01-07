«Ак Барс» обыграл «Металлург»

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 2:0. Голы забили Олег Ли и Данис Зарипов.

Для казанцев это третья победа подряд. У «Магнитки» прервалась серия из четырех побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ли — 3 (Фрэттин, Фисенко), 24:49 — 1:0. Зарипов — 10 (Азеведо), 40:59 — 2:0.

Вратари: Билялов — Кошечкин (58:41).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (8+13+6) — 12 (4+4+4).

Судьи: Белов, Оленин.

7 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».