«Ак Барс» обыграл «Амур», забросив четыре безответные шайбы

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 4:0.

В составе казанцев дубль оформил Андрей Педан, еще по шайбе забросили Иван Емец и Александр Бурмистров.

После этого матча «Ак Барс» с 25 очками расположился на третьем месте в Восточной конференции, «Амур» с 10 очками — на 11-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Емец — 2 (Журавлев, Бурмистров), 14:20 — 1:0. Бурмистров — 3 (бол., Юдин), 22:10 — 2:0. Педан — 1 (Да Коста, Кормье), 26:52 — 3:0. Педан — 2 (Галимов, Воронков), 43:19 — 4:0.

Вратари: Мифтахов — Аликин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (9+14+8) — 23 (9+3+11).

Судьи: Бирин, Васильев.

14 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».