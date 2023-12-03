Дубли Галимова и Барбера принесл «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»
«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
Дублями за казанцев отметились Артем Галимов и Райли Барбер. 29-летний американец также отметился двумя голевыми передачами.
«Ак Барс» (48 очков) после 38 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (36) после 38 игр идет десятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Галимов — 3 (Барбер, Семенов), 10:20 — 1:0. Барбер — 11 (бол., Шипачев), 43:34 — 2:0. Галимов — 4 (Семенов, Барбер), 46:02 — 3:0. Барбер — 12 (бол., Радулов, Кагарлицкий), 57:22 — 4:0.
Вратари: Билялов — Долганов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 28 (10+7+11) — 33 (9+12+12).
Судьи: Бондарь, Мочалов.
3 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 7879 зрителей
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