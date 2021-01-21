«Локомотив» победил «Ак Барс» в серии буллитов
«Локомотив» переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды завершшили основное и дополнительено время со счетом 3:3.
Победитель решался в серии буллитов, где точнее были игроки Ярославля.
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Тихонов — 9 (бол., Доус, Мерфи), 8:20 — 1:0. Каюмов — 11 (бол., Ландер, Пулккинен), 21:46 — 1:1. Ильенко — 5 (Мисюль, Алексеев), 26:45 — 1:2. Кормье — 6 (Песонен, Педан), 27:39 — 2:2. Доус — 22 (бол., Кормье, Тихонов), 56:21 — 3:2. Ткачев — 9 (Аверин, Петерссон), 59:10 — 3:3.
Победный буллит: Аверин.
Вратари: Рейдеборн — Паскуале (58:38 — 59:10).
Штраф: 12 — 18.
Броски: 29 (11+9+9+0) — 34 (9+14+7+4).
Судьи: Гофман, Овчинников.
21 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4445 зрителей.
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