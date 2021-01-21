«Локомотив» победил «Ак Барс» в серии буллитов

«Локомотив» переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды завершшили основное и дополнительено время со счетом 3:3.

Победитель решался в серии буллитов, где точнее были игроки Ярославля.

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Тихонов — 9 (бол., Доус, Мерфи), 8:20 — 1:0. Каюмов — 11 (бол., Ландер, Пулккинен), 21:46 — 1:1. Ильенко — 5 (Мисюль, Алексеев), 26:45 — 1:2. Кормье — 6 (Песонен, Педан), 27:39 — 2:2. Доус — 22 (бол., Кормье, Тихонов), 56:21 — 3:2. Ткачев — 9 (Аверин, Петерссон), 59:10 — 3:3.

Победный буллит: Аверин.

Вратари: Рейдеборн — Паскуале (58:38 — 59:10).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 29 (11+9+9+0) — 34 (9+14+7+4).

Судьи: Гофман, Овчинников.

21 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4445 зрителей.