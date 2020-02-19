Сегодня, 19 февраля в 15.00, на Youtube-канале «СЭ» состоится онлайн с Игорем Еронко, Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко.

Главные темы эфира:

— Морозов — официально новый президент КХЛ

— Будет ли в лиге жесткий потолок зарплат?

— Кто попадет в плей-офф КХЛ, а кто нет?

— «Ак Барс» выиграл «Восток». Он фаворит Кубка Гагарина?

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