«Ак Барс» Квартальнова — фаворит Кубка Гагарина или нет? Live Еронко, Зислиса и Шевченко — в 15.00
14:30
Сегодня, 19 февраля в 15.00, на Youtube-канале «СЭ» состоится онлайн с Игорем Еронко, Михаилом Зислисом и Алексеем Шевченко.
Главные темы эфира:
— Морозов — официально новый президент КХЛ
— Будет ли в лиге жесткий потолок зарплат?
— Кто попадет в плей-офф КХЛ, а кто нет?
— «Ак Барс» выиграл «Восток». Он фаворит Кубка Гагарина?
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