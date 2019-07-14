Афиногенов надеется, что сезон-2019/20 сложится для московского "Динамо" позитивно

Нападающий московского "Динамо" Максим Афиногенов перед началом тренировочного сбора команды в Нижегородской области рассказал, что хочет получить больше позитива в сезоне-2019/20 КХЛ, сообщает официальный сайт бело-голубых.

15 июля "Динамо" начнет сбор в городе Бор.

– Отличное самочувствие перед началом сбора. Отпуск провел, как обычно, с семьей. Мы с детьми постоянно на отдых уезжаем в Америку, проводим там полтора-два месяца – и назад сюда. Отдохнул чуть-чуть, потренировался сам. Уже соскучился и по тренировкам, и по атмосфере нашей. Хочется побыстрее выйти на лед. Нас ждет интересный сезон, хочется какого-то позитива – в прошлом году не совсем удалось, что хотелось. В этом году хочется позитива с самого начала и до самого конца, – сказал Афиногенов в интервью клубной пресс-службе "Динамо".

Все о КХЛ – здесь