Афиногенов, Индрашис, Полыгалов, Апальков и Лямин покинули «Динамо»

Московское «Динамо» не стало продлять контракты с пятью игроками, сообщается на официальном сайте клуба.

Команду покинут нападающие Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Игорь Полыгалов, Даниил Апальков и защитник Кирилл Лямин.

В текущем сезоне Афиногенов провел 39 матчей, в которых набрал 11 (9+2) очков. Индрашис набрал 24 (6+18) очка в 44 встречах, у Полыгалова 53 матча и 17 (10+7) очков, Лямин отметился 9 (3+6) очками в 60 встречах. На счету Апалькова шесть матчей, в которых он не смог отличиться.