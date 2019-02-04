"Адмирал" обыграл "Витязь", одержав третью победу подряд

"Адмирал" победил "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Заброшенными шайбами отметились Карел Кубат, Юрий Петров, Александр Коннов и Глеб Зайцев.

"Адмирал" занимает 12-е в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. "Витязь" с 60 баллами располагается на 7-й строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Адмирал" (Владивосток) - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Кубат - 5 (Коньков, Зайцев), 10:36 - 0:1. Петров - 2 (Бутузов), 20:29 - 0:2. Коннов - 2 (А. Стрельцов, В. Стрельцов), 34:31 - 0:3. Зайцев - 4 (Черников, Полак), 38:00 - 0:4.

Вратари: Самонов - Красоткин.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 28 (11+7+10) - 25 (10+10+5).

Судьи: Лаврентьев, Сидоренко.

4 февраля. Подольск. ЛД "Витязь"

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