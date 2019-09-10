«Адмирал» обыграл «Трактор»

«Адмирал» выиграл у «Трактора» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Вихарев и Мартин Бакош. У гостей голом отметился Лукаш Седлак.

«Адмирал» набрал четыре очка и занимает девятое место на Востоке. У «Трактора» пять очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Вихарев — 1 (Глазачев, Воронин), 22:50 — 1:0. Бакош — 1 (Островский), 31:29 — 2:0. Седлак — 4 (Виртанен), 33:35 — 2:1.

Вратари: Олкинуора — Федотов (57:28 — 57:38, 57:54 — 58:11, 58:15).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 29 (8+12+9) — 31 (9+3+19).

Судьи: Наумов, Овчинников.

10 сентября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

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