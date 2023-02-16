«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и одержал пятую победу подряд
«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Радулов.
«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 64 матчах. «Адмирал» располагается на 7-й строчке — 71 очко в 64 играх.
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«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Сафонов — 17 (Радулов, Воронков), 27:33 — 0:1. Кагарлицкий — 12 (бол., Войнов, Радулов), 52:26 — 0:2. Радулов — 22 (бол., Шипачев, Мифтахов), 58:09 — 0:3.
Вратари: Серебряков — Мифтахов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (11+9+11) — 28 (4+6+18).
Судьи: Гофман, Фатеев.
16 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 3501 зритель.
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|11
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|16.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|2 : 4
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|16.02
|17:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|16.02
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
|19:30
|
СКА – Сибирь
|- : -
|16.02
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -