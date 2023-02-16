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Сегодня, 14:39

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и одержал пятую победу подряд

Мария Гусева
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Радулов.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 64 матчах. «Адмирал» располагается на 7-й строчке — 71 очко в 64 играх.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Сафонов — 17 (Радулов, Воронков), 27:33 — 0:1. Кагарлицкий — 12 (бол., Войнов, Радулов), 52:26 — 0:2. Радулов — 22 (бол., Шипачев, Мифтахов), 58:09 — 0:3.

Вратари: Серебряков — Мифтахов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (11+9+11) — 28 (4+6+18).

Судьи: Гофман, Фатеев.

16 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 3501 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 62 8 54 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 63 27 36 64
11 Барыс 64 26 38 59
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16.02 12:00
Амур – Автомобилист
 2 : 4
16.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 0 : 3
16.02 17:00
Трактор – Сочи
 - : -
16.02 19:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
16.02 19:30
СКА – Сибирь
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16.02 19:30
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