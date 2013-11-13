ЦСКА расторг контракт с Марковым

ЦСКА и защитник Даниил Марков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт армейцев. В текущем сезоне 37-летний хоккеист провел в составе столичного клуба 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 2 (1+1) очка. Напомним, что Марков перебрался в ЦСКА в январе-2012 из "Витязя".