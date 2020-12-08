19-летний Матвей Гуськов вернулся в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с 19-летним нападающим Матвеем Гуськовым сроком на три сезона, сообщает сайт клуба.

Гуськов — выпускник хоккейной школы ЦСКА. В 2017 году в составе «Красной Армии» он стал победителем Кубка мира среди молодежных клубных команд, а в сезоне-2017/18 сыграл 9 матчей в МХЛ в составе «Красной Армии», в которых набрал 3 (1+2) очка.

Последние два сезона игрок провел в Канаде, выступая за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс», набрав 60 (28+32) очков за 121 матч.

Кроме того, Гуськов неоднократно выступал за юниорскую сборную России по своему возрасту, а в августе 2020 года сыграл на турнире Sochi Hockey Open в составе молодежной сборной страны.