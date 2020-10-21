19-летний форвард «Торпедо» забил дебютный гол в КХЛ благодаря жуткой ошибке защиты ЦСКА

Нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский забил дебютный гол в КХЛ. 19-летний форвард отличился в игре регулярного чемпионата против ЦСКА.

Голкипер армейцев Ларс Юханссон отдал слишком сильный пас на Артема Сергеева, тот неудачно принял шайбу, и Венгрыжановский перехватил ее и поразил пустые ворота.

Нападающий «Чайки» Денис Венгрыжановский открыл счет своим голам в КХЛ ? Этот гол надолго запомнит не только хоккеист «Торпедо», но и голкипер (и все болельщики) ЦСКА ?#ЛигаСильных pic.twitter.com/Dd0jvaPoCa — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) October 21, 2020

Во втором периоде Венгрыжановский оформил дубль.