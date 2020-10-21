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19-летний форвард «Торпедо» забил дебютный гол в КХЛ благодаря жуткой ошибке защиты ЦСКА

20:39

Нападающий «Торпедо» Денис Венгрыжановский забил дебютный гол в КХЛ. 19-летний форвард отличился в игре регулярного чемпионата против ЦСКА.

Голкипер армейцев Ларс Юханссон отдал слишком сильный пас на Артема Сергеева, тот неудачно принял шайбу, и Венгрыжановский перехватил ее и поразил пустые ворота.

Во втором периоде Венгрыжановский оформил дубль.

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