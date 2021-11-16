16-летний форвард Мичков рассказал об увлечениях вне хоккея

Один из самых талантливых игроков в истории российского хоккея поведал о том, чем занимается в межсезонье в родном городе.

— Когда я приезжаю домой в Пермь, то не хоккеем занимаюсь. Надо пообщаться с родственниками, которых давно не видел. Стараюсь проводить больше времени с ними. Что касается хоккея, то слежу за «Молотом», который сейчас играет в ВХЛ. Вижу, что команда реально движется только вперед. Мне нравится, как она играет. Еще некоторых ребят из «Локомотива» туда перевели. Считаю, что они в Перми здорово раскрываются.

— Чем вы занимаетесь летом, есть ли какое-то хобби?

— Я стараюсь побольше времени с друзьями проводить. С ними мы любим на велосипедах кататься и в футбол играть. Вот так каждый день и проходит. Бывает, провожу летом время в бросковой зоне.

— Подождите. Бросковая зона — это уже не отпуск.

— Почему? Как без этого? Без хоккея летом все равно тяжело.

— Друзья из хоккея?

— Не только. Но чаще провожу время именно с теми друзьями, которые из хоккея — из «Молота».

— Получается, 95 процентов вашей жизни посвящены хоккею.

— Летом еще очень сильно люблю в футбол играть.

— На какой позиции?

— Везде. Когда приходишь во двор, то там никто не смотрит на позицию.

— По ходу сезона у вас находится время вне хоккея, чтобы ходить в клубы, музеи или куда-то еще?

— Клуб — сразу нет. Люблю больше времени проводить дома, полежать и посмотреть какой-нибудь фильм интересный или сериал. Я не особый любитель музеев и клубов.

— Нам рассказали, что младший брат Прохор совсем не похож на вас и увлекается рисованием. Как в одной семье выросли два разных по натуре человека?

— Даже не знаю, как это объяснить. Поначалу брата тоже пытались приучить к хоккею. Но ему не понравилось. Я рад, что он нашел себя в другой сфере и очень здорово рисует.

— На чем именно специализируется?

— Может все что угодно нарисовать — и мой портрет, и граффити какое-нибудь красивое.

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