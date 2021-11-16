16-летний вундеркинд рассказал, как он относится к тому, что его называют наследником Овечкина

Форвард системы СКА Матвей Мичков, ярко дебютировавший в национальной сборной, считает, что звездная болезнь ему не грозит.

— Известный в прошлом хоккеист Максим Сушинский посоветовал теперь вам больше ничего о себе не читать.

— Совсем не читать — это сложно. Я все равно сижу в Instagram, соцсетях. Где-то отзывы попадаются, их приходится читать. Но я к ним нормально отношусь. Особо не обращаю внимания на то, что пишут. Там сколько людей — столько и мнений. Моя задача — выходить на лед, показывать, что я умею, и слушать своего тренера.

— Не надоело, когда постоянно о вас говорят как о наследнике Овечкина, Кучерова и далее по списку?

— Я отношусь к этому спокойно.

— На людей, которые пишут, что ваш потолок — третье звено, как реагируете?

— Мне так каждый год говорят. Еще с 11 лет. Типа годик пройдет, и я сдуюсь. Моя задача — не обращать на это внимания и идти к своей цели, тренироваться, чтобы каждый день становиться еще сильнее в плане хоккея.

Полностью интервью с Матвеем Мичковым читайте на сайте «СЭ»