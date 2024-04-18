Интервью председателя Высшего совета федерации гандбола России.

Логистические маршруты основателя Группы компаний «Дело» и руководителя Федерации гандбола России Сергея Шишкарева впечатляют. 7 апреля он вручал кубок и медали гандболисткам ЦСКА, «Ростов-Дона» и «Динамо-Синары», после чего сразу же взял курс на аэропорт Минеральных Вод. Оттуда деловая повестка отправила его на неделю в Китай, где между перелетами Пекин — Сямынь — Шанхай он успел посетить футбольный матч между «Шанхаем» и «Бейцзином», встретиться с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким. В прошедшее воскресенье в графике значилась поездка на «Финал четырех» мужского Кубка России в Пермь и встреча с губернатором края Вадимом Махониным. А 16 апреля вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным, губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и своим белорусским коллегой Владимиром Коноплевым Шишкарёв открывал в Астрахани товарищеские матчи между женскими сборными России и Белоруссии.

Фото Дмитрий Марочкин

«Финалы четырех» Кубка России в Ростове-на-Дону и Перми

— Сергей Николаевич, предлагаю начать согласно хронологии с Ростова-на-Дону. Чем запомнился вам женский «Финал четырех»?

— Наверное, в первую очередь финальным матчем, ход которого напоминал многосерийную драму. Когда смотришь такие игры, понимаешь, что у российского гандбола большое будущее, пусть мы уже два года и не участвуем в международных турнирах. Обе команды заслуживали победы, но трофей разыгрывался один, и он достался ЦСКА. Московская команда проводит непростой сезон, в решающий момент игроки сумели собрать все силы в кулак, в некоторой степени это стало для меня откровением. На площадке встретились принципиальные соперники последних четырех лет, мы видели блестящую игру лучших гандболисток страны, которая завершилась серией пенальти. Отмечу и волгоградскую команду «Динамо-Синару», занявшую во многом сенсационно третье место. «Лада» в полуфинале тоже была хороша и вполне могла рассчитывать на успех. Словом, достойные соперники, достойные игры, как и положено крупному и важному турниру.

— Болельщики отмечали, что «Финал четырех» был отлично организован.

— Мы хорошо знаем, что в Ростове-на-Дону это умеют делать на самом высоком уровне. Женская гандбольная команда — визитная карточка региона, гордость ростовской области. «Финал четырех» Кубка России там проводился в десятый раз. Теплый прием участников воодушевлял девчонок, даже в отели команды заселялись с песнями и плясками. Креативные маркетинговые активности, заполненные трибуны, праздничная атмосфера — все это в полной мере подтвердило правильность выбора места проведения турнира. Если вы помните, даже жеребьевка полуфинальных пар была нестандартной и состоялась в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Хотел бы поблагодарить за отличную организацию «Финала четырех» губернатора Ростовской области Василия Голубева, Министерство спорта во главе с Самвелом Аракеляном и отдельно менеджмент гандбольного клуба «Ростов-Дон», который возглавляет Юрий Овчинников.

— Через неделю кубковую эстафетную палочку у Ростова-на-Дону перехватила Пермь, где тоже был яркий полуфинал ЦСКА — «Чеховские медведи», и не менее захватывающий матч за трофей, после которого у пермских игроков на глазах были слезы.

— Спорт прекрасен неповторимыми эмоциями. Моментами счастья и грусти. ЦСКА заслуженно завоевал Кубок, этого трофея в коллекции клуба еще не было. Хозяевам вдвойне сложно, когда турнир проходит на их арене. Многим кажется, что они обязательно должны победить, давление на игроков и тренеров серьезно возрастает. И «Ростов-Дон», и «Пермские медведи» заслуживают огромного уважения за самоотдачу, но так сложилось, что трофеи им не достались. У подопечных Ирины Дибировой и Валентина Бузмакова будет возможность исправить недочеты в следующем году.

Все называли матч между ЦСКА и «Чеховскими медведями» скрытым финалом, но и пермяки были бесподобны как в игровом плане, так и в организационном. Я сказал об этом губернатору края Вадиму Махонину, министру спорта Татьяне Чесноковой и руководителю клуба Алексею Никифорову. Всем им также огромная благодарность за профессиональную работу. Мы в курсе, что «Финал четырех» очень хотели принять «Чеховские медведи», которые все заслуженно называют самым титулованным российским клубом. Но для федерации важно давать новые импульсы развитию гандбола в регионах. Не сомневаюсь, что в Перми это произошло. А Чехов еще примет свой «Финал четырех», мы знаем, как там умеют болеть, в том числе на примере недавней игры мужских сборных России и Белоруссии.

— Еще один регион на этой неделе стал местом проведения товарищеских матчей женских сборных России и Белоруссии. Астрахань была выбрана неслучайно?

— Астрахань — один из основных гандбольных центров нашей страны. Именно там мы узнали, что выступим на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году! Хотя тогда еще не предполагали, что завоюем в Бразилии золотые медали, но так сложилось, что астраханская земля стала первым кирпичиком в построении той блестящей золотой команды, доставившей всем россиянам столько радости.

Сейчас в Астрахани играла более молодая команда, в которой уже есть свои звездочки — в первую очередь Варвара Семина. Тренерский штаб сборной немного омолодил состав, предоставляя возможность раскрыться тем, кто еще вчера был в тени. В любом случае мы рассчитываем абсолютно на всех сильнейших спортсменок. Как только вернемся на международную арену, уже никто не станет смотреть на возраст, былые заслуги — лучшие спортсменки сразу приедут в расположение сборной. Россиянки отлично проявляют себя в Европе. Дарья Дмитриева, Анна Вяхирева, Кира Трусова, Валерия Маслова находятся на ведущих ролях в серьезных клубах. В следующем сезоне к ним добавятся Полина Горшкова и Валерия Кирдяшева. С одной стороны, я абсолютно понимаю их желание играть в еврокубках, с другой — российская лига сейчас также является интересным и вполне достойным турниром для того, чтобы прогрессировать.

Сергей Шишкарев, Василий Березуцкий и Леонид Слуцкий.

Футбол в Китае

— Китайский футбол не считается в мире популярным, но тем не менее во время деловой поездки в эту страну вы нашли время посетить игру в Шанхае и даже встретились с Леонидом Слуцким и Василием Березуцким, тренирующими местный футбольный клуб.

— Матч c участием лидера китайской лиги «Шанхая» и занимающего шестое место «Бейцзина» посмотрел с удовольствием. Если говорить об уровне, то это добротные команды, которые сопоставимы с лидирующей группой российской премьер-лиги. Возможно, слабее «Зенита», ЦСКА или «Краснодара», но в первой восьмерке лиги вполне могли бы не затеряться. Обратил внимание, как переживали Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий на тренерской скамейке. Диалог с игроками у них есть, взаимодействие (пусть и через переводчика) налажено. Команда неслучайно идет на первом месте. Немного поразили местные болельщики, от российских поклонников футбола они сильно отличаются. Поют по-своему, кричат, причем болеют стоя, и это касается не только фанатского сектора. Стадион сейчас в стадии реконструкции, на арене все очень красиво, продуманно, никаких неудобств зрители не испытывают.

— Удалось ли пообщаться после столь напряженного матча со Слуцким и Березуцким? О чем говорили?

— Мы давно знакомы, вместе посещали финал Лиги чемпионов в Кардиффе, приезжали в Голландию, когда они работали в «Витессе». Кстати, недалеко от клубной базы тренировалась женская гандбольная олимпийская сборная этой страны. После игры Слуцкий и Березуцкий приехали к нам в отель, мы проговорили обо всем четыре часа. Было приятно, что Слуцкий следит за российским гандболом, знает о том, что его родной волгоградский клуб «Динамо-Синара» стал недавно третьим в Кубке России, интересовался перспективами Варвары Семиной. Говорили о ней в сравнении с выступающей на этой же позиции Еленой Михайличенко. Тем для обсуждения было много: российская премьер-лига, матчи Лиги чемпионов, Березуцкий рассказал и о работе в «Краснодаре». Отмечу, что академию этого клуба в свое время пополнили тренеры и игроки из моей школы бразильского футбола.

Получился полезный разговор и для деловой повестки моей деятельности. Что такое китайский менталитет, как там строят взаимоотношения — люди проникаются доверием к партнерам или собеседникам. Почерпнул для себя немало интересного. По понятным причинам затронули вопросы выступления в ФНЛ новороссийского «Черноморца».

Фото Пресс-служба ФК «Черноморец»

«Черноморец» и «Спартак»

— Вы сами обозначили следующую тему. Уже прошло полтора года, как Группа компаний «Дело» стала инвестором новороссийского клуба. За это время он поднялся в ФНЛ, перед зимней паузой оказался там на последней строчке, последовала смена тренера. Сейчас команда выправляет турнирную ситуацию. За счет чего, на ваш взгляд, весной «Черноморец» стал набирать очки и каковы дальнейшие планы?

— Осенью 2022 года команду возглавил Константин Зырянов и сразу же вывел ее в ФНЛ. За это мы ему благодарны и надеемся, что работа в «Черноморце» станет для него отправной точкой в дальнейшей тренерской карьере. Вы помните, что в турнире рангом выше все складывалось в прошлом году непросто, команда занимала последнюю строчку в таблице. При этом, считаю, что руководство было терпеливо, не совершало скоропалительных действий и доверяло Зырянову до последнего. На замену тренерского штаба уже решились, когда поняли, что перемены являются жизненной необходимостью. Вадим Гаранин — наставник, философия которого заключается в созидании, атакующей агрессивной игре. Это близко мне как руководителю, который постоянно думает о том, как создать что-то эффективное, конструктивное, полезное.

Счастлив, что последние результаты команды радуют новороссийских болельщиков. Четыре победы и ничья с лидером ФНЛ в последних играх дорогого стоят. Если брать в расчет весенний отрезок, то «Черноморец» идет на втором месте. Коллектив играет уже в другой футбол, ему присущ свой стиль. Напомню, что перед сезоном мы настраивали команду на место в десятке сильнейших. Будем продолжать придерживаться этой цели, хотя и понимаем, где были всего несколько туров назад. При этом думаем о выходе в Премьер-лигу, планируем поставить такую задачу через сезон. Важный момент — строительство нового стадиона. Есть договоренность о встрече по этому вопросу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Современная арена необходима как городу, так и самой команде. Игроки всегда приходят в клуб, если видят амбициозные цели, заинтересованность руководства, внимание болельщиков. Для «Черноморца» все это очень важно.

Олег Романцев на «Финале четырех» Кубка России по гандболу. Фото Василий Пономарев

— Вы являетесь давним спартаковским болельщиком. Недавно на гандбольных матчах были замечены легенды красно-белых Олег Романцев и Станислав Черчесов. Что привлекло их в гандболе?

— Выдающийся, на мой взгляд, советский и российский тренер Олег Романцев посетил матч сборных России и Белоруссии в Чехове. Это была инициатива чеховского клуба, которую мы полностью поддерживаем. Олег Иванович сказал, что впервые посетил гандбол, надеюсь, ему понравилось. Что касается Станислава Черчесова, то он уже не первый раз на гандболе. Присутствовал в марте на игре россиян и белорусов в Москве, а до этого дважды был на матчах с участием женских команд. Станислав Саламович стал творцом фантастической игры сборной России на домашнем чемпионате мира, когда вся страна вышла на улицы. Это было настоящее единение всех россиян. Чем большое узнаваемых спортсменов и тренеров будет приходить на гандбол, тем популярнее станет этот вид спорта.

Кстати, мы завершили съемки фильма «Федя. Народный футболист» о, возможно, самом великом спартаковце Федоре Черенкове. Это уникальный игрок, уникальная личность в отечественном спорте. Фильм очень жизненный, поучительный с точки зрения достижения поставленных задач через невероятное преодоление. И это не только футбольная история. Сейчас обсуждаем место и время премьеры. Хотелось продемонстрировать ее в интересном месте, где есть спартаковский дух. Обязательно сообщим, когда будут достигнуты финальные договоренности. То, как будет показан футбол и жизнь народного игрока, удивит многих.

Игорь Владимиров