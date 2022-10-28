Снова на выезд. Российских гандболисток ждут в Минске

В понедельник и вторник сборная России проведет товарищеские матчи с Белоруссией.

Прошедшей весной женская сборная России по гандболу стала одной из первых национальных команд, получивших возможность сыграть международные матчи после рекомендаций МОК и решений международных федераций об отстранении отечественных спортсменов.

В конце апреля в Москве прошел международный «Кубок дружбы», участие в котором приняли основная и молодежная сборные России, представительницы Белоруссии, а также команда Goldhand United. Ее создали, добавив к находившимся на сборах в столице игрокам сборной Китая нескольких игроков «Луча», — получился прообраз ныне выступающего в российском чемпионате «Феникса». Тот турнир сборная России уверенно выиграла.

Ответный визит

Прошло полгода, и теперь за игровой практикой сборная России отправится с ответным визитом в Минск. Матчи против Белоруссии планировались еще на начало октября, но по определенным причинам их пришлось отложить примерно на месяц.

В этот раз для подготовки к выездным встречам у команды Людмилы Бодниевой был почти полный недельный цикл. Гандболистки собрались на базе в Новогорске в понедельник и вечером того же дня провели первую тренировку. Изначально в списке приглашенных была 21 девушка, но дебютантка Екатерина Долматова выбыла из строя из-за болезни. В распоряжении тренерского штаба осталось два десятка игроков — при этом с весенних матчей состав обновился более чем наполовину.

— В отсутствие официальных турниров мы пытаемся расширить круг кандидатов в сборную, — пояснила Бодниева. — Приглашаем максимальное количество игроков, на которых хотим посмотреть в деле. На весеннем «Кубке дружбы» в наших рядах было много опытных игроков. Мы продолжаем делать на них ставку, тем не менее заранее было принято решение провести осенние сборы команды без ряда ветеранов. Мы даем нашему ближайшему резерву шанс проявить себя и получить игровое время.

При этом поменялся состав и у Белоруссии. Весной в Москву приезжала команда, которую можно было назвать сборной клубов, — она была составлена исключительно из представительниц внутреннего чемпионата. Теперь же в деле можно будет увидеть и легионеров, что предполагает интересную и конкурентную борьбу.

Заранее было известно, что в состав на выезд будут включены 18 гандболисток. Их имена будут объявлены тренерами в субботу, накануне отъезда в Минск. Впрочем, сюрпризов ждать не приходится.

— С заявкой уже почти определились, — сказала Бодниева на тренировке в пятницу. — Например, мы вынуждены будем оставить в Москве Юлию Баеву, которой 30 октября предстоит кубковая встреча за клуб.

Тренировка второй сборной России. rushandball.ru

Сыграть против подруг

Хотя встречи с Белоруссией будут товарищескими, в них без труда можно найти интригу. Например, в Минске в составе сборной России может дебютировать линейная ЦСКА Виктория Шамановская. Воспитанница минской школы гандбола трижды выигрывала белорусский чемпионат, играла за национальную команду, а не так давно закончила процесс смены спортивного гражданства.

— Конечно, волнуюсь, хочется не ударить в грязь лицом, — сказала Шамановская перед матчами. — Я ведь буду играть против подруг, людей, которых долго знаю, мы вместе прошли не одни соревнования. А теперь надо выйти на площадку против них. Вы бы разве не волновались? Я давно была в предвкушении дебюта за Россию, но определенные события в последнее время омрачили процесс смены гражданства. Но я все равно горжусь, что оказалась здесь. В нынешних реалиях любая международная встреча — это очень интересно и ответственно.

Между прочим, в нынешнем составе сборной есть представительницы восьми разных клубов российской OLIMPBET Суперлиги — многие из них прибыли в Новогорск буквально с корабля на бал. Так, семь гандболисток ЦСКА и четверка из «Ростов-Дона» только в пятницу играли друг против друга в центральном матче осени.

— На первых тренировках, честно, приходилось тяжко, многие сыграли матч с «Ростов-Доном» почти без замен, — отметила левый полусредний Елена Михайличенко. — Но в четверг нам дали выходной, и сейчас самочувствие уже гораздо лучше. С мотивацией лично у меня проблем нет, потому что гандбол — это моя жизнь, очень люблю не только играть, но и тренироваться, улучшать свои игровые качества. Тем более у нас в сборной сейчас классный коллектив, мы все друг друга поддерживаем. Поэтому атмосфера рабочая, мы понимаем, ради чего собираемся и к чему стремимся.

А главное, на что обращает внимание Михайличенко, — у выездных матчей своя особая атмосфера. И когда сбор завершается матчами, это совсем другое дело, нежели просто тренироваться, пусть и в очень теплой обстановке. Чего удалось добиться сборной России за эту неделю, увидим в Минске 31 октября и 1 ноября.