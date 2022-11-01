Минские каникулы. Сборная России удачно съездила в Белоруссию

Команда Людмилы Бодниевой одержала две победы.

Проведя уже три полноценных сбора в новом сезоне, женская сборная России в самом конце октября впервые отправилась за игровой практикой. В Минске ее ждала команда Белоруссии — та самая, которую россиянки уверенно победили в финале весеннего «OLIMPBET Кубка дружбы» в Москве.

Впрочем, с весны составы обеих команд заметно изменились. И с той и с другой стороны из 18 игроков, попавших в заявку на матчи, в апрельском турнире участвовали 10 — чуть больше половины. У сборной Белоруссии, привозившей в Москву только представителей внутреннего чемпионата, добавились легионеры во главе с разыгрывающей ЦСКА Анастасией Кулак и левой полусредней венгерского «Дебрецена» Кариной Ежиковой. Штаб российской команды, как говорила Бодниева, сознательно осенью решил не привлекать целый ряд опытных игроков.

Момент матча между сборными России и Белоруссии. ФГР

Повторение пройденного

Но эти перемены и даже численное преимущество (перед первой игрой приболела Валерия Кирдяшева) не помогли Белоруссии, и первый матч завершился почти по тому же сценарию, что и финал «OLIMPBET Кубка дружбы». Кстати, в стартовом составе у России вышли исключительно чемпионки этого турнира, самые опытные и проверенные бойцы.

Хозяйки площадки открыли счет усилиями играющей за «Ладу» Ирины Мокат. Забегая вперед, стоит сказать, что именно передачи в линию стали самым эффективным оружием белорусской сборной в атаке. Но класс России стал сказываться достаточно быстро — дубли оформили Елена Михайличенко, Антонина Скоробогатченко и Милана Таженова. И погасив стартовый порыв соперниц, команда Бодниевой стала неумолимо уходить вперед.

На 10-й минуте россиянки вели «+3», на 18-й уже «+7», а на 25-й их преимущество впервые в матче стало двузначным. Несмотря на то, что на площадке уже не осталось игроков стартового состава. Штаб Бодниевой на протяжении всего матча использовал широкую ротацию и дал поиграть всем, а голами отметились 13 из 14 полевых.

Понятно, что весь матч торжество российской атаки продолжаться не могло. Белорусские вратари включились только к концу первого тайма, но во втором здорово помогли своей команде. Отрыв гостей расти перестал, инициатива перешла к белорусским гандболисткам. Впрочем, ближе семи мячей они подобраться так и не смогли, а в концовке вышедшая на игру с капитанской повязкой Кристина Кожокарь восстановила статус-кво. Хотя сборная России и лично Бодниева получили немало пищи для размышлений перед вторым матчем.

Момент матча между сборными России и Белоруссии. ФГР

Три из трех

И выводы были сделаны, о чем можно было судить по ходу повторной встречи. Хотя во вторник равновесие на табло сохранялось примерно вдвое дольше — первый заметный рывок удался россиянкам только при счете 8:8 в середине первого тайма. В эти минуты блеснула Екатерина Зеленкова, создавшая задел. А следом команда прибавила в обороне, результатом чего стал отрезок, выигранный со счетом 5:1. Этот отрыв гости успешно обороняли до самого перерыва.

Возможно, атаке сборной России во второй встрече порой не хватало темпа в отличие от первого дня. Но это легко объяснить тем, что за плечами у девушек были семь дней сбора, переезд и матч.

Тем не менее с началом второго тайма россиянки начали увеличивать преимущество. Пенальти в исполнении Кожокарь, быстрый отрыв Анастасии Илларионовой — и разрыв достиг шести мячей. Хотя хозяйки сопротивлялись как могли, результативные атаки давались им с трудом, к исходу 50 минут спортивная интрига во встрече была почти исчерпана. А после того как Марианна Егорова быстро забросила два мяча, между которыми поместился очередной гол Зеленковой, разрыв достиг «+10». И на этот раз уйти от столь крупного поражения Белоруссии не удалось.

Хотя главным итогом проведенных в Минске встреч стали не победы сборной России и даже не разница в счете. А то, что команда смогла сыграть с серьезным соперником, проверить в деле почти всех, кто прибыл на сборы, и почувствовать, как говорила Михайличенко, выездную атмосферу. Теперь сборная берет паузу до весны.

Товарищеские матчи

Белоруссия — Россия — 26:35 (12:21)

Б: Кулак (7)

Р: Кожокарь (5), Скоробогатченко (5)



Белоруссия — Россия — 22:33 (12:16)

Б: Кулак (8)

Р: Мурзалиева (6), Сабирова (5)