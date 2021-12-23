ЦСКА в погоне за «Ростов-Доном». Что происходит в женском гандболе после ЧМ?

В Тольятти был сыгран принципиальнейший матч.

OLIMPBET Суперлига

«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 26:30 (13:13)

Совсем недавно в Испании завершился чемпионат мира. Наши девушки в четвертьфинале проиграли будущим чемпионкам — норвежкам. При этом, по словам босса российского гандбола Сергея Шишкарева, российская сборная выгодно отличалась от скандинавок в одном принципиальном компоненте: возрасте. Если Норвегия играла практически той же командой, что и на Олимпийских играх, то у нас состав обновился процентов на 80. И в этом президент ФГР видит большой потенциал — к Парижу-2024 россиянки должны подойти в соку. А те же норвежки, по идее, должны быть на спаде.

Чемпионат России — тот самый полигон, на котором наша молодежь проходит основные испытания. В четверг был сыгран один из самых интригующих матчей Olimpbet Суперлиги — «Лада» — ЦСКА. Москвички идут на втором месте в таблице, тольяттинская команда — на третьем. То есть это игра прямых конкуренток за места на вершине.

Возвращение Дмитриевой

Несмотря на то, что матч проходил в Самарской области, а у ЦСКА до конца года выбыла Антонина Скоробогатченко, фаворитами были гостьи. У них и состав более сбалансированный, и сентябрьскую игру первого круга выиграли они. Однако началось все для вице-чемпионок страны с холодного душа — 0:3.

Сказывался как раз недавний чемпионат мира. Если от «Лады» в нем принимали участие несколько человек, а вся команда готовилась к возобновлению клубного сезона, то ЦСКА был в Испании практически полным составом — кто-то в российской сборной, кто-то в словенской, кто-то в датской. Все вернулись на разных психологических и эмоциональных уровнях, а это всегда бьет по среднему уровню.

Хозяйки на проблемы соперниц не обращали внимания — и правильно делали. Они могли увеличить разницу даже до четырех мячей. Но где-то сами спешили, а потом первый в сезоне мяч забила Дарья Дмитриева. Не прошло и минуты — как еще один. Вот вам уже и 3:2.

Про Дмитриеву нужно сказать отдельно. После Токио-2020 она объявила о перерыве в карьере. Лишь после чемпионата мира чемпионка Рио-2016 официально сообщила о возвращении. Совсем недавно приступила к тренировкам. И вот теперь — вышла на площадку. Для российского гандбола это суперпозитивная новость, потому что Дарья — топ-игрок и настоящий лидер. С ней будет куда проще как ЦСКА, так и сборной. О чем говорить, если даже далеко не в лучшей форме она неоднократно «взрывала» в игре против «Лады».

Тольятти, кстати, и не думал подпускать армеек. Только те подобрались в счете, как несколько эффектных действий Ольга Фоминой вернули «плюс три» — 5:2. ЦСКА снова настиг — 7:7. Но «Лада» предприняла еще один рывок — 12:9. Тем не менее на перерыв команды ушли на равных.

«Лада» испугалась возможной победы

Половину второго тайма команды шли очень плотно. А за 12 минут ЦСКА впервые в матче оторвался на два мяча. Легендарная Ирина Близнова, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, которая с этого сезона рулит «Ладой», в тайм-ауте говорила: «Когда, если не сейчас, обыгрывать этот ЦСКА?» И ее можно понять. Москвички после ЧМ действительно не в своей тарелке. Команде нужно время, чтобы вернуться в свой ритм.

Однако хозяйки воспользоваться этим не сумели. Где-то сказалось индивидуальное мастерство соперниц, где-то сами тольяттинки суетились на ровном месте. Наверное, испугались мысли о победе над столь серьезным соперником. Не потерялась разве что опытная Фомина.

В итоге мастеровитый ЦСКА довел матч до сложной, но важной победы. 30:26. И продолжает погоню за «Ростов-Доном» — единственной командой, которая во внутренних турнирах в этом сезоне еще не проигрывала. Судя по всему, эти команды, как и год назад, разыграют чемпионство между собой.