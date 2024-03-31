«Медведи» огорчили ЦСКА и сохранили интригу. Как прошел гандбольный «класико»

Действующий чемпион OLIMPBET Суперлиги потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

До финиша регулярки в чемпионате России рукой подать. Болельщиков впереди ждет самое интересное — сначала «Финал четырех» Кубка России, жеребьевка которого пройдет уже 3 апреля, а затем матчи плей-офф. А пока все в предвкушении, пришло время гандбольного «класико» по-российски — «Чеховские медведи» против ЦСКА.

Без пяти минут первые

За два тура до конца регулярки действующий чемпион по-прежнему не знал, что такое поражение. На внутренней арене ЦСКА в последний раз терял очки 23 февраля, когда была зафиксирована ничья с «Зенитом», и уверенно возглавляет таблицу. Что касается «Медведей», то команде Владимира Максимова до сих пор аукается неудачный отрезок в ноябре-декабре, когда чеховцы уступили трижды.

А ЦСКА подмосковная команда в нынешнем сезоне проиграла уже два раза. Помимо встречи первого круга армейцы были сильнее и в игре за Суперкубок. Поэтому для «Медведей» было очень важно прервать серию неудач в матчах с главным соперником — памятуя и о «Финале четырех», и о плей-офф.

Впрочем, теоретические шансы на первое место в регулярке чеховцы тоже сохраняли — для этого им нужно было обыграть ЦСКА и затем надеяться на неудачу красно-синих в заключительном туре, где тех ждет матч с «Пермскими медведями». Так что у центрального матча марта был не только психологический, но и турнирный подтекст.

Фото ГК ЦСКА

Надежность превыше всего

Каким будет характер игры, можно было предположить уже по дебюту. В двух первых атаках хозяев зрители увидели два семиметровых, реализованных Кириллом Котовым, и желтую карточку армейцу Роману Царапкину. ЦСКА также распечатал ворота чеховцев с «точки» — бывших партнеров огорчил Даниил Шишкарев. Первые голы с игры состоялись только на исходе стартовой пятиминутки, причем их авторами стали те же Котов и Шишкарев. Капитан национальной сборной, кстати, играл не на привычном для него краю, а на позиции полусреднего.

Первым из армейцев, кто сумел отличиться, кроме Шишкарева, стал только на 12-й минуте Юлиан Гирик. А совсем скоро штаб гостей решился снять с игры Вадима Богданова, который в дебюте не сделал ни одного спасения, и вместо него вышел Андрей Верещагин. Тот из первых восьми бросков по своим воротам парировал четыре. Но вот парадокс, «Медведи» за это время ушли в отрыв на пять мячей. Дело в том, что их соперники вообще перестали забивать — голы Станислава Садовского и того же Гирика разделило восемь с половиной минут. Олегу Ходькову пришлось взять тайм-аут, чтобы прервать затянувшуюся «засуху». У армейцев почти не работали края, не получалось в линии, а в центре они часто упирались в защитные порядки оппонентов. Чеховцы в атаке смотрелись интересней и разнообразней.

В заключительном отрезке тайма обе команды взвинтили темп, и игра сразу стала куда более результативной. Тем не менее армейцы к перерыву с трудом добрались до отметки в десяток заброшенных мячей, а отрыв «Чеховских медведей» сохранился на отметке «+5». Для соперничества двух примерно равных по классу соперников разрыв существенный.

Поэтому главной задачей красно-синих на старте второго тайма было любым способом сократить отставание. И показалось, что им это удается — за шесть с половиной минут они пропустили только раз. Но несколько помарок, пара сейвов Дмитрия Павленко — и хозяева не просто восстановили статус-кво, но и ушли еще чуть дальше вперед. ЦСКА откатился на исходную позицию и предпринял второй штурм, оказавшись уже на расстоянии «-2» к середине тайма после очередного гола Гирика.

Действительно, в нападении после перерыва «Медведи» не были так убедительны, как до него, да и сил, чтобы держать монолит у своих ворот, у них стало заметно меньше. И гостям удалось ворваться в последнюю десятиминутку, вися «на колесе» у чеховцев. Впрочем, добраться хотя бы до равного счета ЦСКА в этот вечер было не суждено. Хозяева в ключевые моменты предпочли сыграть максимально надежно, свели к минимуму шансы москвичей забить. И когда отыгравший матч без замен Павленко за две с половиной минуты до конца взял пенальти от Шишкарева, победа хозяев перестала вызывать сомнения. Армейцы проиграли впервые в сезоне, и теперь им предстоит непростой выезд в Пермь.

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

«Чеховские медведи» — ЦСКА — 28:23 (15:10)

Ч: Остащенко (7)

Ц: Гирик (7)