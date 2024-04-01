«Это наша общая боль». Как российский гандбол отреагировал на теракт в «Крокусе»

Трагедия, произошедшая 22 марта, болью отозвалась в сердцах всей страны .

Не остались в стороне и спортивные федерации и клубы, которые в это сложное время продолжают оказывать помощь семьям погибших и пострадавших в этом ужасном теракте. Всестороннюю поддержку оказывает и наше гандбольное сообщество.

Вынужденная остановка

Вечером в день трагедии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что принял решение об отмене всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в столице в ближайшие выходные. Этот запрет коснулся и ряда матчей Высшей лиги и OLIMBET Суперлиги.

Однако быстро стало понятно, что проводить любые встречи в данных условиях невозможно. Мысли спортсменов, тренеров, руководства и сотрудников команд были далеки от гандбола. Это прекрасно осознавала и Федерация гандбола России, которая собрала специальное совещание утром в субботу, 23 марта. На нем было принято решение о приостановке спортивных соревнований на территории России до 27 марта.

«Все российское гандбольное сообщество глубоко скорбит в связи с событиями, случившимися 22 марта в «Крокус Сити Холле», и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этой ужасной трагедии, — заявил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Как вы знаете, мы на несколько дней приостановили гандбольные соревнования во всех лигах, а ближайшие матчи начнутся с минуты молчания в память о жертвах этого поражающего своей жестокостью преступления. Федерация гандбола России также не останется в стороне и сделает пожертвование для семей пострадавших. Мы также просим гандбольные клубы присоединиться к этой инициативе. Это можно сделать как с выручки от продажи билетов на домашние матчи, так и просто путем сбора средств игроками, тренерами, руководителями и сотрудниками клубов, болельщиками. Это наша общая боль, и мы не можем оставаться в этой ситуации равнодушными».

Сергей Шишкарев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Гандбольная семья

Многие откликнулись на этот призыв Сергея Шишкарева. Абсолютно все клубы присоединились к словам соболезнования семьям погибших и пострадавших. Не мог пройти мимо женский ЦСКА. Клуб базируется в подмосковном Красногорске, который стал местом трагедии. Поэтому армейцы отреагировали одними из первых. Было объявлено, что все денежные средства с продажи атрибутики и билетов на матч чемпионата между ЦСКА и «Ладой» 31 марта пойдут в фонд помощи жертвам теракта.

Подобную благотворительную акцию устроил мужской ЦСКА на домашней игре против «Виктора» 27 марта. В этот же день свою акцию устроила «Лада» на матче против «Астраханочки». Вся выручка от продажи билетов также пошла семьям погибших и пострадавших. Помимо этого, в холле манежа спорткомплекса можно было сделать пожертвования. Аналогичным образом поступила и сама «Астраханочка», принимавшая 1 апреля на своей площадке «Черноморочку». Ряд клубов установили на играх специальные боксы, куда все желающие могли внести денежные средства.

Сбор средств организовал клуб «Ростов-Дон». Общая сумма, которую пожертвовали игроки, руководство, тренеры и болельщики команды, составила порядка семисот тысяч рублей. При этом акция ростовчан еще продолжается. Все собранные денежные средства будут перечислены в фонд «Российский Красный Крест».

Впереди — жизнь

Единение в этой ситуации продемонстрировали женские команды «Ростов-Дон» и ЦСКА. Из-за вынужденной остановки всех турниров их матч чемпионата перенесли с 25 марта на 3 апреля. Однако уже 6 апреля им нужно играть в «Финале четырех» Кубка России. В результате клубы договорились, что встречу OLIMPBET Суперлиги они проведут дублирующими составами.

Впереди в гандболе решающая часть сезона. 6-7 апреля пройдет «Финал четырех» Кубка страны у женщин, где помимо ЦСКА и «Ростов-Дона» за трофей поборются «Динамо-Синара» и «Лада». Аналогичный мужской турнир состоится в Перми 13-14 апреля с участием команд «Пермские медведи», СКИФ, «Чеховские медведи» и ЦСКА. А еще совсем скоро у мужчин и женщин начнется пора плей-офф в чемпионате. Также в следующем месяце у наших девушек запланированы матчи против сборной Белоруссии. Они пройдут 16 и 17 апреля в Астрахани.