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В ЦСКА прокомментировали ожог нашатырем глаза гандболиста команды

15:09

Гандбольный клуб ЦСКА считает беспрецедентной ситуацию, в результате которой ожог роговицы глаза от контакта с нашатырем получил игрок команды Алексей Фокин.

Инцидент произошел в пятницу в первом полуфинальном матче Суперлиги со «СГАУ-Саратов». Главный тренер саратовской команды Александр Алексеев в ответ на несогласие с решением судей пнул ногой игровой мяч, и тот прилетел во врача ЦСКА, который на площадке оказывал помощь разыгрывающему команды Валентину Воробьеву. В руках у врача находился нашатырный спирт, после попадания мяча он пролился и попал в глаз Фокину.

Алексеев после инцидента был удален с площадки, игра завершилась со счетом 33:24 в пользу ЦСКА.

«Поведение главного тренера «СГАУ-Саратов» мы считаем неприемлемым, — приводит ТАСС заявление клуба. — Тем более что в результате возникла угроза жизни и здоровью нашего спортсмена. Это беспрецедентный случай. Его будут разбирать компетентные органы Федерации гандбола России».

В клубе отметили, что после попадания нашатыря врачи незамедлительно оказали Фокину медицинскую помощь.

«В больнице ему диагностировали ожог первой степени. Сейчас здоровью спортсмена ничего не угрожает. Трудно прогнозировать сроки, надеемся, что к ближайшим матчам Алексей восстановится», — отметили в ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11445585

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