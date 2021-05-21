«Чеховские медведи» победили «Виктор» в первом матче 1/2 финала

В первом матче 1/2 финала Суперлиги «Чеховские медведи» одержали победу над «Виктором» — 34:24.

В середине первого тайма при счете 8:6 в пользу ставропольцев на арене «Мезонин» погас свет. После возобновления игры подопечные Владимира Максимова прибрали игровую инициативу в свои руки.

Повторный поединок противостояния пройдет в Чехове в среду, 26 мая.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала за 5 — 8-е места

Динамо Астрахань (Астрахань) — Университет Лесгафта-Нева (Санкт-Петербург) — 32:30 (18:13)

СКИФ (Краснодар) — Пермские медведи (Пермь) — 30:27 (17:13)

1/2 финала за 1 — 4-е места

Виктор (Ставрополь) — Чеховские медведи (Чехов) — 24:34 (12:16)

СГАУ-Саратов (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 24:33 (17:18)