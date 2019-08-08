Уникальный снимок юного гандболиста Евгения Трефилова – в "СЭ"

19-летний левый полусредний сборной РСФСР Евгений Трефилов атакует ворота сборной Грузии на Вторых Всесоюзных сельских играх в Саратове а 1974 году.

В начале недели стало известно, что главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после 20-летней работы покидает свой пост. Перенесенная в феврале операция, медицинские ограничения и рекомендации врачей не позволяют работать в прежнем режиме.

"СЭ" публикует уникальный снимок легендарного тренера: 19-летний левый полусредний сборной РСФСР Евгений Трефилов атакует ворота сборной Грузии на Вторых Всесоюзных сельских играх в Саратове а 1974 году.

В то время перспективный спортсмен учился в Краснодарском институте физкультуры, а на клубном уровне играл за СКИФ и "Урожай", выступавший в первой лиге чемпионата СССР. На время Сельских игр Трефилов был оформлен помощником комбайнера.

Уникальный рассказ бывшего главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова о своей судьбе читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".