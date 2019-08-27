Трефилов не сможет тренировать «Кубань» из-за конфликта интересов

Российский специалист Евгений Трефилов не сможет быть главным тренером женского гандбольного клуба «Кубань» в сезоне-2019/20 из-за конфликта интересов. Об этом сообщил генеральный директор команды Сергей Вальтер.

5 августа Трефилов, 19 февраля перенесший операцию на сердце, покинул пост главного тренера женской сборной России. 63-летний российский специалист перейдет на должность вице-президента Федерации гандбола России и будет курировать систему женских национальных команд. Место Трефилова в сборной России занял испанский тренер Амброс Мартин.

— Евгений Васильевич будет присутствовать в клубе в качестве почетного президента, также он занимает должность вице-президента федерации гандбола России, — цитирует «РИА Новости» Вальтера. — Он не сможет совмещать должность, потому что возникнет конфликт интересов: Евгений Васильевич является вице-президентом федерации гандбола, как я уже сказал, а это должность штатная.