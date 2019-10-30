«Спартак» победил «Университет-Лесгафта Нева»

Гандбольный «Спартак» обыграл на выезде петербургский «Университет-Лесгафта Нева» — 32:29. В составе красно-белых в этом матче дебютировал 20-летний разыгрывающий Георгий Токарев.

— В основу меня вызвали в прошлую пятницу из-за травмы основного разыгрывающего Иналя Афлитулина. Я провел несколько тренировок, а уже в воскресенье мне сказали, что я остаюсь в главной команде и еду на выезд. Так что времени подготовиться к матчу против «Университета Лесгафта-Нева» и сыграться с партнерами было достаточно.

Ребята в команде приняли хорошо, спасибо им за поддержку. В старте со мной вышел Дмитрий Ионов, с которым у нас хорошее взаимопонимание налажено еще в молодежной команде, это придавало уверенности.

Не могу сказать, что сильно нервничал перед дебютом. Все-таки я давно играю в гандбол, умею правильно настроиться на матч. Олег Михайлович перед игрой объяснил мне, какие комбинации разыгрывать, рассказал об особенностях защиты соперника.

На «взрослом» уровне скорости повыше, нужно быстрее принимать решения, ответственнее подходить к броскам. По моим ощущениям, физически меня хватило на тот отрезок, который я провел на площадке, но нужно еще работать и становиться сильнее.

Я рад, что в моем дебютном матче мы обыграли такого серьезного соперника! Победа над «Невой» была очень важна и для нас, и для болельщиков, которые очень хорошо нас поддержал в этой игре. (Сергей Подгорнов)