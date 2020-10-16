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Новости   //    Гандбол   //    Россия

СКИФ может сняться с чемпионата России из-за отсутствия финансирования

14:02
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Краснодарский клуб СКИФ может сняться с чемпионата России по гандболу из-за проблем с финансированием, информирует ТАСС.

«В мой адрес направлено письмо из СКИФа, в котором говорится о невозможности участия клуба в чемпионате страны в связи с отсутствием финансирования», — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Глава ФГР выразил надежду, что руководство Краснодарского края, который имеет богатые гандбольные традиции, поможет решить эту проблему и клуб сумеет продолжить выступление в чемпионате.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9737581

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