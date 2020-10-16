СКИФ может сняться с чемпионата России из-за отсутствия финансирования

Краснодарский клуб СКИФ может сняться с чемпионата России по гандболу из-за проблем с финансированием, информирует ТАСС.

«В мой адрес направлено письмо из СКИФа, в котором говорится о невозможности участия клуба в чемпионате страны в связи с отсутствием финансирования», — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Глава ФГР выразил надежду, что руководство Краснодарского края, который имеет богатые гандбольные традиции, поможет решить эту проблему и клуб сумеет продолжить выступление в чемпионате.