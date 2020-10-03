Руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, приехавший в родной Новороссийск на Всероссийский день ходьбы, сказал, что ему очень приятно принять этот праздник в городе.

— Как жителю Новороссийска мне очень приятно выразить наше гостеприимство и оказать содействие в организации замечательного праздника — Дня ходьбы, — сказал Шишкарев. — Мы тоже пройдем дистанцию 2020 метров, и Станислав Алексеевич Поздняков лукавит, когда говорит, главное — не участие. Мы посоревнуемся, в поддавки играть не будем. Очень приятно находиться здесь со знаменитыми спортсменами. По этой набережной я бегал мальчишкой, занимаясь футболом. У Вечного огня стоял пионером и комсомольцем. Нынешнее мероприятие для меня — начало отсчета времени к Олимпиаде. Наша женская сборная сейчас проводит сбор в Новогорске, передаёт всем привет. Как и знаменитый тренер Евгений Трефилов (Антон Бабошин)