Главный тренер сборной России по гандболу рассказал о задачах команды на летний сбор

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о задачах команды на летнем сборе.

«В этом году у меня впервые за долгие годы был полноценный отпуск. Удалось хорошо отдохнуть, восстановить силы. Так что я полностью готов к напряженной работе. Ну а с мотивацией у меня никогда не было проблем. После сбора планирую поездки по России: на турнир в Ставрополе, на другие товарищеские матчи, на Спартакиаду. В августе будет много гандбола, много возможностей посмотреть на игроков, в том числе на тех, кто станет претендовать на попадание в сборную в будущем.

В составе много новых игроков, посмотрим на них, познакомимся, поработаем вместе. Думаю, несколько из них после этого сбора войдут в обойму сборной на постоянной основе, станут кандидатами на участие в официальных матчах. Которые, верю, будут у нас уже скоро», — рассказал Петкович сайту ФГР.

Сборная России будет тренироваться на базе «Горизонт» в Звенигороде с 20 по 30 июля.