«Лада» завоевала бронзовые медали чемпионата России, в ответном матче за третье место на своей площадке разгромив «Астраханочку» со счетом 32:17.

Первый матч выиграла «Астраханочка» со счетом 34:29. По сумме двух встреч призером суперлиги стала тольяттинская команда, победив с общим счетом 61:51.

Самой результативной в ответном матче стала центральная «Лады» Валерия Кирдяшева, забившая 10 голов.

Чемпионат России

Женщины

Матч за 3-е место

Лада (Тольятти) — Астраханочка (Астрахань) — 32:17 (17:11)

Мужчины

Матчи за 9 — 13-е места

Динамо (Челябинск) — Акбузат (Уфа) — 32:25 (19:12)

Донские казаки-ЮФУ (Таганрог) — Сунгуль (Снежинск) — 31:35 (14:16)