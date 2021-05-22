«Лада» завоевала бронзовые медали чемпионата России
17:55
«Лада» завоевала бронзовые медали чемпионата России, в ответном матче за третье место на своей площадке разгромив «Астраханочку» со счетом 32:17.
Первый матч выиграла «Астраханочка» со счетом 34:29. По сумме двух встреч призером суперлиги стала тольяттинская команда, победив с общим счетом 61:51.
Самой результативной в ответном матче стала центральная «Лады» Валерия Кирдяшева, забившая 10 голов.
Чемпионат России
Женщины
Матч за 3-е место
Лада (Тольятти) — Астраханочка (Астрахань) — 32:17 (17:11)
Мужчины
Матчи за 9 — 13-е места
Динамо (Челябинск) — Акбузат (Уфа) — 32:25 (19:12)
Донские казаки-ЮФУ (Таганрог) — Сунгуль (Снежинск) — 31:35 (14:16)
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