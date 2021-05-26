«Чеховские Медведи» и ЦСКА вышли в финал чемпионата России

В финал чемпионата России по гандболу среди мужчин пробились «Чеховские Медведи» и ЦСКА.

Во втором полуфинале клуб из Чехова обыграл «Виктор» (37:21). В первой игре команда также победила — 34:24.

ЦСКА в ответном матче сыграл вничью с клубом «СГАУ-Саратов» (23:23). Первая игра завершилась победой московских армейцев — 33:24.

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала за 1 — 4-е места

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Виктор» (Ставрополь) — 37:21 (21:8)

ЦСКА (Москва) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 23:23 (10:13)