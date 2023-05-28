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Сегодня, 17:42

Гандболисты ЦСКА выиграли чемпионат России

Мария Гусева
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ЦСКА обыграл «Пермских Медведей» во втором матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди мужских команд — 39:30 (22:19).

Первая встреча завершилась победой армейцев (35:28). Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 2-0 и стал чемпионом России.

ЦСКА впервые выиграл чемпионат страны. До этого на протяжении 21 года победителями становились «Чеховские медведи».

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

ЦСКА (Москва) — «Пермские медведи» (Пермь) — 39:30 (22:19)

Счет в серии: 2-0

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ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финальной серии женской суперлиги
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