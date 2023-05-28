Гандболисты ЦСКА выиграли чемпионат России

ЦСКА обыграл «Пермских Медведей» во втором матче финальной серии чемпионата России по гандболу среди мужских команд — 39:30 (22:19).

Первая встреча завершилась победой армейцев (35:28). Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 2-0 и стал чемпионом России.

ЦСКА впервые выиграл чемпионат страны. До этого на протяжении 21 года победителями становились «Чеховские медведи».

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

ЦСКА (Москва) — «Пермские медведи» (Пермь) — 39:30 (22:19)

Счет в серии: 2-0