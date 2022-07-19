Бывший главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» попрощался с командой

Уже бывший главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Томаш Хлавати попрощался с командой.

«В этом клубе я получил очень много нового, трудно назвать абсолютно все, что я впитал в себя. Возможно, я счастливчик, ведь мне удалось учиться, слушать, находиться здесь, узнавать, как думают люди в этой огромной стране.

Прежде всего, хочу поблагодарить игроков за их работу, за отношение к делу. Большое спасибо за все эмоции и за каждый момент. Благодарю тренерский штаб, который выкладывался по максимуму: Татьяна Березняк, Александр Бурмистров, Александр Матич, Николай Донич, Сергей Ягелович, настоящий трудяга, Мария Воробьева. Хочу сказать несколько теплых слов и персоналу клуба. Спасибо каждому, независимо от того, что он сделал, но это все было частичкой одной большой цели и такого важного момента, которого все так ждали. Благодарен всем сотрудникам, продолжайте в том же духе!» - приводит слова Хлавати сайт «Ростова».

Хлавати продолжит работу в норвежском «Вайперс», где займет пост ассистента главного тренера. Ранее в «Вайперс» перешла олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, выступавшая за «Ростов-Дон».