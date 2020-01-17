Деревень близок к возвращению в общую группу «Спартака»

19 января «Спартак» завершит двухнедельный зимний сбор на олимпийской базе в Кисловодске. Промежуточные итоги подвел тренер красно-белых по ОФП Вадим Попов.

— Наша основная задача на этом сборе — привести физическую форму игроков в порядок, повысить их силу и выносливость, — сказал Попов. — Команду ожидает впереди насыщенный матчами февраль, несколько очень важных поединков. По итогам двух недель усиленных тренировок игроки набрали хорошую форму, а значит, готовы будут и набирать необходимые нам очки в чемпионате.

Мы воспользовались возможностью и совершили мини-поход в горы, который, конечно же, пошел команде только на пользу. Радует и то, что один из лидеров команды, Александр Деревень, идет на поправку, уже во всю тренируется по индивидуальной программе. Я думаю, что уже в 20-х числах января он сможет присоединится к общей группе.



Сбор проходит хорошо, все показатели динамики положительные — теперь главное удержать достигнутые результаты.

В январе «Спартаку» предстоит две игры на выезде — в Уфе и Астрахани, а на февраль выпали три домашних поединка: против словацкого «Татрана», «Чеховских медведей» и «Невы» из Санкт-Петербурга. (Александр Акимов)

Василий Пономарев