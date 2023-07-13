Александр Гребенкин присоединился к ЦСКА

Левый полусредний Александр Гребенкин с нового сезона будет выступать за ЦСКА. До этого гандболист играл за ставропольский «Виктор».

— До нынешнего момента я успел поиграть два сезона лишь за один клуб, ставропольский «Виктор». До этого я выступал за его дублирующую команду. Параллельно я наблюдал и за лидерами Суперлиги, в том числе за ЦСКА. Смотрел матчи с его участием и, конечно, хотел попасть в такой яркий профессиональный клуб, в котором игра построена и на комбинациях, и на индивидуальном мастерстве игроков. Пришло время моей мечте воплотиться в реальность, — поделился Гребенкин. — Помню, я проснулся сдавать экзамен, это была предзащита диплома в УОРе. И тогда со мной связался исполнительный директор армейцев Игорь Левшин. Решение было принято за два дня. Никаких сомнений не было. Конечно, не верилось, что меня и правда пригласили в состав московской команды. Если честно, то и сейчас не до конца осознаю происходящее. Но я очень рад, что так случилось, и в новом сезоне я буду тренироваться и играть уже в Москве. Я готов выложиться на максимум и помочь команде в достижении всех поставленных целей. До этого я бывал в столице лишь проездом, времени гулять толком не было. Но с переездом возможность узнать город точно появится. Переживаний по поводу вливания в команду у меня нет. Некоторых ребят знаю по национальной сборной. Думаю, со всеми сработаемся. ЦСКА — это напористая уверенная команда, ставшая чемпионом сезона 2022/23. И я буду стремиться ей соответствовать: планирую в ее рядах расти профессионально и помогать коллективу в достижении новых побед!

Василиса Воробкова